55 тысяч курян проголосовали за объекты благоустройства

В Курске 43 тысячи человек выбирали дизайн-проекты шести территорий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Завершилось общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на 2022 год. В Курской области за предложенные варианты в Курске, Железногорске и Курчатове проголосовали более 55 тысяч курян.

В Курске 43 тысячи человек выбирали дизайн-проекты шести территорий: сквера по проспекту В. Клыкова; парка на пересечении улиц Союзной; зоны отдыха у Стрелецкого озера; сквера по улице Дейнеки, 25-29; сквера «Спортивный» по 2-му Промышленному переулку; лесопарковой зоны на проспекте В. Клыкова.

В Железногорске более семи тысяч жителей определились с проектом благоустройства сквера Воинской славы и территории вблизи сквера 10-го микрорайона. В Курчатове более пяти тысяч граждан отдали голоса за проекты Аллеи Славы и пешеходной зоны от автостанции до микрорайона Атомград.