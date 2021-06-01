В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 615 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Трое курян умерли от ковида за последние сутки, сообщили в оперштабе. Это две женщины - 49 и 66 лет, и мужчина 58 лет.

Всего на 1 июня в Курской области зарегистрировано 38 509 (+63) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 615 человек, на ИВЛ – 36 (2 – инвазивная, 34 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 138 778 человека, вторым компонентом – 116 112.