С 31 мая в Курске будут отключать свет

Без электричества останутся улицы трех округов Фото: Из архива "КП".

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 31 мая по 04 июня 2021г. с 9-00 до 16-00:

Тракторная; 1-й Моковский переулок; Магистральный пр-д. 4а,б,в,г, 5а,б,в,г,6а,б,в,г, 18-32,29-31; Присеймская 1-75, 2-76А; 1-й Промышленный переулок 2-6.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 01 по 04 июня 2021г. с 9-00 до 15-00:

посёлок Косиновский; Радищева 50 – 52; Ватутина 19 – 21; Бойцов 9-й Дивизии 34 – 46;

Верхняя Казацкая 7 – 21.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 31 мая по 04 июня 2021г. с 9-00 до 16-00:

П.Коммуны 56, 56а,56б,56в

02 июня 2021г. с 13-30 до 16-30:

Интернациональная 47, 49, 51; Бутко 4-44, 3-13.