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Общество28 мая 2021 17:07

Железнодорожный округ Курска останется без горячей воды

«Квадра» проведет испытания
Яна ШЕЛЕСТ
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Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

31 мая теплотехники приступят к гидравлическим испытаниям сетей, подключенных от котельной 113-го квартала, которая принадлежит МУП «Гортеплосеть». Опрессовка продлится до 4 июня.

На это время будет прекращена подача горячей воды по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьской, Театральной, Интернациональной, Бутко, Западный парк и 2-й Новоселовке.

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам.

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68, 39-48-88.