Железнодорожный округ Курска останется без горячей воды

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

31 мая теплотехники приступят к гидравлическим испытаниям сетей, подключенных от котельной 113-го квартала, которая принадлежит МУП «Гортеплосеть». Опрессовка продлится до 4 июня.

На это время будет прекращена подача горячей воды по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьской, Театральной, Интернациональной, Бутко, Западный парк и 2-й Новоселовке.

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам.

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68, 39-48-88.