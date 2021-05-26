Через Курск на юг пустили дополнительные поезда

Куряне смогут доехать до Кисловодска и Анапы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 26 мая через Курск курсируют дополнительные пассажирские поезда южного направления. Куряне могут доехать теперь до Кисловодска, Анапы и Имеретинского курорта.

С 26 мая по 1 октября 2021 года будет ходить дополнительный пассажирский поезд № 143/144 Москва – Кисловодск. Он будет отправляться из Курска по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 17:16.

Дополнительный поезд № 563/564 Анапа – Москва будет курсировать с 6 июля по 3 сентября, ежедневно отправляясь из Курска в 08:53.

Дополнительный поезд № 468/467 Смоленск – Имеретинский курорт будет курсировать с 2 июня по 4 октября по четным дням, время отправления из Курска – 23:05.