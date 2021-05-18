Курский депутат Николай Полторацкий оказывает адресную помощь пенсионерке и ее внуку-инвалиду

Нина Трофимовна благодарна Николаю Викторовичу за оказание помощи ее семье.

На руках у нее оказался больной внук, которому требуется постоянный уход. Большая часть средств уходит на лекарства, а на еду мало что остается. Женщине помогает депутат Курской областной Думы Николай Полторацкий. Теперь пенсионерка ежемесячно получает продуктовые наборы.

– Внуку 40 лет, у него нет ни жены, ни родителей. Много лет назад зять разбился на табачной фабрике. А моя дочь умерла от болезни. В 2018 году внук попал в аварию, сломал позвоночник и стал инвалидом первой группы. Он лежит, обслужить себя не может, – рассказывает Нина Трофимовна, – моя пенсия 19 тысяч, его – 11. На эти деньги питаемся, покупаем лекарства, платим за коммуналку, снимаем внуку квартиру. Снимаем, потому что я живу с внучкой на улице Энергетиков, она в разводе, и ее 4-летним ребенком, – делится Нина Трофимовна.

Несмотря на трудную ситуацию, она не стала отчаиваться. Пошла обивать пороги чиновников и бизнесменов. Удалось выхлопотать для внука инвалидную коляску. Но чаще всего женщине отказывали, даже когда просьбы были небольшие. Год назад знакомые посоветовали ей обратиться в приемную депутата Курской областной Думы Николая Полторацкого. После этого в ее жизни появилось больше радостных дней.

– Ни на что особенно не надеялась. Принесла все справки, документы. Написала заявление и попросила оказать помощь в покупке препаратов для внука. На следующий день мне перезвонила помощница Николая Викторовича. Мне дали деньги на лекарства. Через некоторое время я снова обратилась к депутату за помощью. Ничего конкретного не просила, только описала нашу тяжелую ситуацию. К моему огромному удивлению, депутат обеспечил нас продуктами в год пандемии, – говорит пенсионерка.

Регулярно Нина Трофимовна стала получать продукты в магазине «Европа» и благодарила парламентария за помощь ее семье.

– Я первый раз, когда шла с продуктами, голосила, не видела дороги. Брала мясо, колбасу, масло, консервы, сахар, крупы. Внук поправился, даже немного встает. Хочу сказать огромное спасибо депутату Николаю Полторацкому. Это человек большой души, дай Господь здоровья ему и его семье! – выразила свою признательность в адрес Полторацкого Нина Трофимовна.

Напомним, 17 мая губернатор Роман Старовойт вручил Николаю Полторацкому медаль «За заслуги перед Курской областью» I степени. Только за два последних депутатских срока она направил на благотворительность более 500 млн рублей. Он подарил Курску комфортабельный троллейбус и два фонтана. Построил и безвозмездно передал городу детский сад «Лесная сказка» в микрорайоне Волокно. Сотням талантливых школьников, которые хорошо учатся, занимаются спортом, общественной работой, депутат 15 лет выплачивает стипендии.

В прошлом году компания Николая Полторацкого реконструировала главный вход в Курской областной больнице и установила 2 немецких эскалатора. На проект по договору пожертвования направлено 15 миллионов рублей.

Ирина Шабанова

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