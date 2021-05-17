В курском краеведческом музее открылась новая выставка

17 мая в Курском областном краеведческом музее открылась выставка «Виктор Истомин – хранитель времени и музейный меценат».

- Истомин был личностью неординарной, увлекающейся. Предприниматель, меценат, краевед, общественный деятель сочетались в нем вполне гармонично. В 2003 году он стал лауреатом премии общественного признания «Курская антоновка» Человек года, в номинации «Меценат». В 2012 году за миротворческую и благотворительную деятельность награжден Золотой медалью Российского фонда мира, - рассказали в краеведческом музее.

На выставке представлены экспонаты, подаренные Курскому краеведческому музею меценатом в разные годы на протяжении почти 20 лет. Вклад Виктора Леонидовича в музейные коллекции насчитывает около полутора тысяч единиц хранения. Многие подаренные им предметы вошли в постоянную экспозицию. Экспонаты выставки разнообразные и разноплановые, это – керамика и фарфор, стекло и живопись, предметы нумизматики и фалеристики, книги и документы, иконы и меднолитая пластика и многое другое.

Выставка в Курском областном краеведческом музее продлится с 17 мая по 22 июня.