17 мая 2021 21:26

В курском краеведческом музее открылась новая выставка

17 мая в Курском областном краеведческом музее открылась выставка «Виктор Истомин – хранитель времени и музейный меценат». - Истомин был личностью неординарной, увлекающейся. Предприниматель, меценат, краевед, общественный деятель сочетались в нем вполне гармонично. В 2003 году он стал лауреатом премии общественного признания «Курская антоновка» Человек года, в номинации «Меценат». В 2012 году за миротворческую и благотворительную деятельность награжден Золотой медалью Российского фонда мира, - рассказали в краеведческом музее.