26 пьяных водителей задержали в Курской области за выходные

Рейды на курских дорогах проходят каждые выходные Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области во время рейда на выходных задержали 26 пьяных водителей, сообщили в УМВД по Курской области. Пять человек отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Девятерых водителей задержали за повторное нахождения за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.

— Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, - обращаются к курянам полиция.