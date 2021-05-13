У Стрелецкого озера в Курске планируют сделать активную зону отдыха

Куряне проголосуют за проекты общественных территорий Фото: Светлана ВОЛКОВА

На пустыре около Стрелецкого озера в Курске планируют сделать активную зону отдыха, сообщили в администрации региона.

Один вариант предполагает обустройство пляжа, места для мини-футбола, волейбола, размещение детских площадок. Территорию ближе к жилому сектору планируется отдать под сквер.

Второй вариант сохраняет пляжную зону возле озера. Рядом в пешеходной зоне предлагается организовать мини-стадион с искусственным всепогодным покрытием, пояснили в обладминистрации.