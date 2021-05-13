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Общество13 мая 2021 21:07

У Стрелецкого озера в Курске планируют сделать активную зону отдыха

Предложено два варианта обустройства территории
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне проголосуют за проекты общественных территорий

Куряне проголосуют за проекты общественных территорий

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На пустыре около Стрелецкого озера в Курске планируют сделать активную зону отдыха, сообщили в администрации региона.

Один вариант предполагает обустройство пляжа, места для мини-футбола, волейбола, размещение детских площадок. Территорию ближе к жилому сектору планируется отдать под сквер.

Второй вариант сохраняет пляжную зону возле озера. Рядом в пешеходной зоне предлагается организовать мини-стадион с искусственным всепогодным покрытием, пояснили в обладминистрации.