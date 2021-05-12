В жилом доме обрушилась кровля, сгорели личные вещи, закоптились стены Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

11 мая под Курском на пожаре погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС. Жилой дом в деревне Малое Мальцево Курского района загорелся в 17:24. На место происшествия выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, полиция, скорая помощь и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 17:45, полностью ликвидировали - в 17:53. В жилом доме обрушилась кровля, сгорели личные вещи, закоптились стены. Погибли 40-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Пожар тушили 22 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек, три единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.