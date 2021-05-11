Курские пожарные помогли запертой в квартире пенсионерке

Спасательная операция заняла несколько минут Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Курские пожарные оказали помощь запертой в квартире пенсионерке, сообщили в ГУ МЧС. 10 мая в десятую пожарно-спасательную часть города Льгова позвонила социальный работник и рассказала, что не может попасть в дом к своей пожилой подопечной. Женщина подавала голос, но ей из-за состояния здоровья не могла подойти к двери.

По указанному адресу незамедлительно прибыли огнеборцы. Пожарные вскрыли входную дверь и впустили сотрудников скорой помощи. Спасательная операция заняла несколько минут. Жизни курянки ничего не угрожает.

9 мая железногорские огнеборцы вызволили из огня женщину. С помощью самоспаса они благополучно вывели курянку из задымленного помещения.