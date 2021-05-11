Курские пожарные вызволили из огня женщину

Огнеборцам потребовалось менее десяти минут для ликвидации пожара Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Строительной в городе Железногорске поступила диспетчеру пожарно-спасательной части № 11 рано утром 9 мая. Очевидец сообщил, что из окна одной из квартир идет дым.

На место происшествия выехал дежурный караул. Из квартиры на втором этаже шел густой дым, звено газодымозащитников направилось в разведку для поиска очага пожара и возможных пострадавших.

В квартире горела мебель мебели. 70-летний хозяин в момент возгорания был дома и смог выбраться на улицу. Его соседка из-за сильного задымления в коридорах здания не успела эвакуироваться.

С помощью спасательного устройства пожарные благополучно вывели женщину из помещения. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Огнеборцам потребовалось менее десяти минут для ликвидации пожара. К счастью, в результате возгорания пострадавших нет. В квартире сгорел диван, также огонь повредил другую мебель и бытовую технику.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.