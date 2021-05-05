Под Курском ребенок поджег сено

ЧП произошло в деревне Бобровка Черемисиновского района Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сообщение о пожаре в деревне Бобровка Черемисиновского района поступило 4 мая в 9:27, сообщили в ГУ МЧС региона. На место происшествия были направлены огнеборцы местной пожарно-спасательной части, добровольцы Михайловского сельского совета. По прибытию спасатели приступили к ликвидации возгорания: на площади десяти квадратных метров горели тюки прошлогодней соломы.

- Как выяснилось позже, около тюков игрался со спичками сын хозяев домовладения – мальчик шести лет. Именно его шалость и привела к возгоранию. К счастью, ни ребенок, ни имущество от огня не пострадали, - рассказали в ведомстве.