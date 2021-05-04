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Происшествия4 мая 2021 13:44

За сутки в Курской области восемь раз горел сухостой

Виновных ждет штарф
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Более 240 оперативных групп во всех муниципальных образованиях ведут контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

Более 240 оперативных групп во всех муниципальных образованиях ведут контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 240 оперативных групп во всех муниципальных образованиях ведут контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на вверенных территориях, сообщили в ГУ МЧС региона.

По данным Курского Гидрометцентра на территории региона сохраняется вероятность порывов ветра до 20 м/с и разведение огня в таких погодных условиях может привести к трагическим последствиям.

- По сухой траве огонь распространяется очень быстро, а при ветре он перекидывается на несколько метров от источника, - рассказывает начальник восьмой пожарно-спасательной части Курска майор внутренней службы Александр Орлов. – Накануне в Курском районе по этой причине остановить распространение огня удалось только на площади 1000 квадратных метров. К счастью, ущерба домам это возгорание не нанесло.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано восемь случаев горения сухой растительности.

Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области выявляют виновников и штрафуют их.

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