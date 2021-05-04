За сутки в Курской области восемь раз горел сухостой

Более 240 оперативных групп во всех муниципальных образованиях ведут контроль за соблюдением требований пожарной безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 240 оперативных групп во всех муниципальных образованиях ведут контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на вверенных территориях, сообщили в ГУ МЧС региона.

По данным Курского Гидрометцентра на территории региона сохраняется вероятность порывов ветра до 20 м/с и разведение огня в таких погодных условиях может привести к трагическим последствиям.

- По сухой траве огонь распространяется очень быстро, а при ветре он перекидывается на несколько метров от источника, - рассказывает начальник восьмой пожарно-спасательной части Курска майор внутренней службы Александр Орлов. – Накануне в Курском районе по этой причине остановить распространение огня удалось только на площади 1000 квадратных метров. К счастью, ущерба домам это возгорание не нанесло.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано восемь случаев горения сухой растительности.

Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области выявляют виновников и штрафуют их.