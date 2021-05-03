Смертельное ДТП под Курском: два человека погибли, трое пострадали

ДТП произошло недалеко от слободы Михайловка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 2 мая около 14.45. 40-летний водитель "Хендай Элантра" ехал по автодороге "Тросна-Калиновка-Михайловска-Линец" со стороны села Линец в сторону слободы Михайловка.

- На 16-м километре автодороги он не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения, а потом автомобиль врезался в дерево, - рассказали в ГИБДД региона.

В ДТП пострадали водитель, 46-летний и 14-летний пассажиры. 8-летняя девочка, которая также ехала в авто, погибла на месте аварии. Чуть позже в больнице также скончалась 38-летняя пассажирка иномарки.