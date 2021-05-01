70 человек заболели коронавирусом в Курской области за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 767 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 1 мая в Курской области всего зарегистрировано 36 508 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 70 человек заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 767 человек, на ИВЛ – 66 (10 – инвазивная, 56 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 711 (+5; мужчины 59 и 98 лет, женщины 35, 59, 63 года) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 106 871 человек, полностью завершили вакцинацию – 80 645.