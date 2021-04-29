Под Курском обнаружили артснаряд и минометную мину

Опасные боеприпасы вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

28 апреля в Службу спасения Курской области поступило сразу два звонка об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Артснаряд и минометную мину нашли в Черемисиновском и Горшеченском районах.

На места ЧП - в деревню Громовое и поселок Горшечное выехала группа спецработ Аварийно - спасательной службы и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 76 мм и минометную мину калибром 81 мм. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

— В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в Службу спасения-112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают курянам спасатели.