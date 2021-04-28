На курских дорогах устанавливают метеостанции

Три метеостанции – в Щигровском, Курчатовском и Советском районах уже установили Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» на региональных дорогах устанавливают метеостанции.

С их помощью специалисты могут отслеживать состояние проезжей части и оперативно реагировать на обстановку. Три метеостанции – в Щигровском, Курчатовском и Советском районах уже установили. В этом году появятся еще три. На их закупку и установку выделят шесть миллионов рублей из федерального бюджета.

Датчики, установленные на метеостанциях, собирают информацию о состоянии дорожного покрытия, образовании гололеда, учитывают влажность воздуха, температуру дорожного полотна, направление ветра, тип и интенсивность осадков, и другие метеорологические параметры.

Данные поступают в подразделения, которые занимаются эксплуатацией дорог. Информация позволяет оперативно реагировать на изменения погодных условий, вовремя принимать меры, связанные с обслуживанием дорожного полотна, информировать водителей о ситуации на автомагистралях.