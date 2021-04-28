Как будет работать Почта России в Курске на майские праздники

Уточнить график работы можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Почта России в Курской области изменит режим работы отделений на майские праздники.

• 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений;

• 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше;

• 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику;

• 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья;

• с 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.