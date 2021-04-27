В Курске откроется фотовыставка «Время и деньги»

Мероприятие пройдет в креативном пространстве "Веранда" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курское отделение Банка России и креативное пространство «Веранда» приглашают курян на презентацию фотовыставки «Время и деньги», которая состоится 29 апреля в 15 часов по адресу: Курск, ул. Ленина, д. 15.

- Посетители «Веранды» смогут познакомиться с фотоисторией отечественных денег, узнать о монетах времен Ивана Грозного и Алексея Михайловича, о дореволюционных государственных кредитных билетах и купюрах времен Революции и Гражданской войны. В экспозиции представлены фотографии древних и редких денежных знаков из собрания Музея Банка России, - рассказали организаторы.

Выставка будет открыта до 13 мая.