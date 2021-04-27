Курские пожарные спасли из запертой квартиры двухлетнюю девочку

Пожарные оперативно вскрыли дверь Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

26 апреля пожарные восьмой пожарно-спасательной части Курска вызволили из запертой квартиры двухлетнюю девочку, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. К спасателям обратилась мама ребенка, проживающая на проспекте Дериглазова.

Женщина рассказала, что вышла из квартиры на пару минут, а дочь повернула замочную задвижку и открыть дверь ключом стало невозможно.

— Квартира находится на десятом этаже, - рассказал начальник восьмой пожарно-спасательной части города Курска Александр Орлов. – Единственный способ попасть в квартиру в данном случае – вскрытие дверей.

Пожарные с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь и зашли в квартиру. Операция заняла несколько минут, ребенок не успел испугаться.

26 апреля вечером во время пожара на улице Республиканской в Курске спасатели вызволили из огня четверых человек.