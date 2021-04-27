Двухкомнатная квартира выгорела на площади 15 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Курские спасатели вызволили из огня четверых человек во время серьезного пожара на улице Республиканской, сообщили в ГУ МЧС. Еще четыре человека были эвакуированы.

Возгорание в квартире жилого дома произошло 26 апреля примерно в 22:30. На место происшествия выехали сотрудники трех пожарно-спасательных частей, полиция, скорая, работники газовой службы и электросетей.

Возгорание локализовали в 22:36, ликвидировали полностью - в 22:41. Двухкомнатная квартира выгорела на площади 15 квадратных метров, по всей площади закоптились стены и потолок.

Пожар тушили 25 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.