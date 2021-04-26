В Курской области ограничат продажу алкоголя

Горячительные напитки снимут с прилавков также 8 июля и 11 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области планируют ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя, сообщили в администрации региона.

- В регионе запретят продажу спиртного в День любви, семьи и верности и Всероссийский день трезвости, которые отмечаются 8 июля и 11 сентября, - пояснили в Доме Советов.

Также на рассмотрение депутатов Курской областной Думы планируется вынести предложение запретить продажу алкоголя с 22.00 до 10.00. Сейчас в регионе розничная торговля спиртным ведется с 8 утра до 10 вечера и полностью запрещена в Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний и во время проведения последних звонков и выпускных вечеров.

- К сожалению, статистика показывает рост смертности в регионе из-за заболеваний, развитие которых напрямую зависит от уровня потребления алкоголя. Вызывает обеспокоенность число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также ДТП и пожаров из-за спиртного. Нам нужно задействовать весь инструментарий, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, – отметил глава области Роман Старовойт.

В прошлом году Курская область заняла 20 место в рейтинге трезвости регионов федерального проекта «Трезвая Россия». В 2019 году регион был на 22 позиции. Места в рейтинге распределяли по шести критериям, в том числе: число умерших от отравления алкоголем, число больных, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм», количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

На необходимость активизировать работу по введению ограничительных антиалкогольных мер указали и специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России по итогам рабочего визита в регион в марте этого года, добавили в обладминистрации.

В Курской области отмечается рост смертей от отравлений спиртсодержащей продукцией. В 2019 году она составляла 16,4 % от всех отравлений, в 2020 году – 23,7%. Смертность от алкоголь-ассоциированных патологий в прошлом году составила 29,1 на 100 тысяч населения.