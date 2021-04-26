За неделю в Курской области произошло 45 пожаров

Более десяти раз в ликвидации пожара участвовали добровольцы Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения Курской области более ста раз выезжали по тревоге. В регионе произошло 45 пожаров. В большинстве случаев горели трава, мусор, хозпостройки, сообщили в ГУ МЧС.

Более десяти раз в ликвидации пожара участвовали добровольцы. 19 апреля они потушили горящий сарай в Большесолдатском районе. В тот же день предположительно из-за короткого замыкания телефонной зарядки произошел пожар в жилом доме Курска.

В Кореневском районе на пожаре получил ожоги 50-летний мужчина. 22 апреля огонь на улице Парижской Коммуны в Курске сгорел жилой дом.

Семь раз группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области выезжала на обезвреживание боеприпасов военных лет. 25 раз спасатели реагировали на дорожно-транспортные происшествия.

— На территории региона круглосуточно и бесплатно работают телефоны спасения «101» и «112», - напоминают в ГУ МЧС по Курской области.