Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 апреля 2021 14:10

В Курске на Парижской Коммуны загорелся жилой дом

Пожар произошел 22 апреля утром
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
Пожар тушили 25 человек, восемь единиц техники

Пожар тушили 25 человек, восемь единиц техники

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

22 апреля в 11:47 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Парижской Коммуны в Курске. На место происшествия выехали пожарные четырех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 12:00, ликвидировали полностью - в 12:17. Огонь повредил жилой дом размерами шесть на шесть метров, а также хозяйственные постройки на площади 20 квадратов. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 25 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ЧП