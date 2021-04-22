В Курске на Парижской Коммуны загорелся жилой дом

Пожар тушили 25 человек, восемь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

22 апреля в 11:47 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Парижской Коммуны в Курске. На место происшествия выехали пожарные четырех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 12:00, ликвидировали полностью - в 12:17. Огонь повредил жилой дом размерами шесть на шесть метров, а также хозяйственные постройки на площади 20 квадратов. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 25 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.