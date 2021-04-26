В Курске почтили память погибших чернобыльцев

Сейчас в Курске проживает 527 курян – ликвидаторов

26 апреля в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в Курске на территории 59-й школы, где находится памятник «Героям-чернобыльцам», состоялась памятная акция.

35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в мире. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тысяч человек, в том числе и более трех тысяч курян.

Сейчас в Курске проживает 527 курян – ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Памятник Героям Чернобыля установили на территории школы в 2016 году.

Курскую региональную общественную организацию инвалидов Союз «Чернобыль» возглавляет Юрий Дмитриевич Клыков.