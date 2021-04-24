В курских автобусах и маршрутках прошел масочный рейд

23 апреля в Курске прошел очередной масочный рейд Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта регулярно мониторят соблюдение масочного режима. 23 апреля в Курске прошел очередной масочный рейд.

Специалисты департамента с представителями управления по делам ГО и ЧС и полицией во время масочного рейда проверили 250 единиц общественного транспорта. Пассажирам вынесли порядка двадцати предупреждений.

Один пассажир отказался надеть маску, в отношении него составили административный протокол.