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Общество24 апреля 2021 17:54

В курских автобусах и маршрутках прошел масочный рейд

Пассажирам вынесли порядка 20 предупреждений
Яна ШЕЛЕСТ
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23 апреля в Курске прошел очередной масочный рейд

23 апреля в Курске прошел очередной масочный рейд

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта регулярно мониторят соблюдение масочного режима. 23 апреля в Курске прошел очередной масочный рейд.

Специалисты департамента с представителями управления по делам ГО и ЧС и полицией во время масочного рейда проверили 250 единиц общественного транспорта. Пассажирам вынесли порядка двадцати предупреждений.

Один пассажир отказался надеть маску, в отношении него составили административный протокол.