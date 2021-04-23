В дачных сообществах Курска проходят противопожарные рейды

Владельцы земельных участков должны своевременно убирать мусор, сухую растительность и траву Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сотрудники Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области проводят профилактические рейды в садовых некоммерческих товариществах.

Очередной рейд прошел в Октябрьском районе, на территории которого находится 11 СНТ. Инструкторы через громкоговорители напомнили дачникам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и раздали памятки.

На прошлой неделе в области зарегистрировали порядка 700 пожаров, огонь от горящей травы уничтожил более сорока строений.

Инспекторы напоминают, что владельцы земельных участков должны своевременно убирать мусор, сухую растительность и траву. У въезда на территорию СНТ должны быть схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников водоснабжения.