Жителя Курска оштрафовали за сжигание мусора на балконе

Фото: Управление по делам ГО и ЧС города Курска

Курянина оштрафовали на две тысячи рублей за сжигание мусора на балконе. В Службу спасения позвонили прохожие и сообщили, что с балкона квартиры, расположенной на 14 этаже на улице Орловской, валит дым.

На место происшествия выехали огнеборцы трех пожарных частей областного центра. Пожарные выяснили, что курянин сжигает на своем балконе мусор. Огонь мог выйти из-под контроля в любой момент.

— Использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий запрещено! – напоминают в Управлении по делам ГО и ЧС города Курска.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная, а в случае причинения вреда жизни и здоровью других людей - уголовная ответственность.