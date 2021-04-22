В Курской области обещают грозы и град

Температура воздуха ночью +2…+7 °С, днем +13…+18 °С Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 22 апреля и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер южный, днем с переходом на западный 7-12, при грозах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, днем +13…+18 °С.

ГУ МЧС по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придет вовремя!