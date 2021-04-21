В Курской области установился первый класс пожарной опасности

Фактический и прогнозируемый класс пожарной опасности на всей территории области - первый Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Дожди и заметное похолодание внесли коррективы в пожарную обстановку в Курской области: за сутки в регионе произошло одно возгорание. В деревне Русская Конопелька Суджанского района загорелся сарай размером 15 на 5 метров.

Хозяин потушил огонь сам, до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Температура воздуха в области в последние дни составила от 8 до 9 градусов тепла днем и от 2 до 4 градусов тепла ночью. Фактический и прогнозируемый класс пожарной опасности на всей территории области - первый.