Мэр Курска озвучил среднюю зарплату учителей и воспитателей в регионе

Зарплата курских педагогов по официальным данным составила в среднем около 32 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава Курска Виктор Карамышев выступил с отчетом о проделанной за год работе перед депутатами Курского Городского Собрания.

Он сказал, что на основании Указов Президента России в 2020 году проводилась работа по достижению целевых показателей средней зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы.

- Так, средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 7% и составила 29,5 тысяч рублей, педагогов школ – на 12,1% и составила 31,7 тысяч рублей. Зарплата педагогов дополнительного образования выросла до 32,8 тысяч рублей, доход работников учреждений культуры – почти до 30 тысяч, - отметил мэр.