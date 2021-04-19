В Курске пройдет встреча с ликвидатором аварии на ЧАЭС

Курян приглашают вспомнить о трагических событиях Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 апреля в 12.30 в библиотеке - филиале № 6 города Курска (ул. Парковая, 3 литер А) состоится встреча-диалог с участником ликвидации Чернобыльской аварии.

В этом году исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. До сих пор это событие остается в центре внимания российской и международной общественности.

В рамках встречи-диалога «Чернобыль. Взгляд через года» вниманию участников будет продемонстрирована документальная фотохроника событий аварии на атомной станции. Присутствующие узнают о мужестве и героизме ликвидаторов аварии, познакомятся с именами курян - участников ликвидации.

Гостем встречи станет Яков Гусейнов, очевидец аварии на Чернобыльской АЭС, который поделится с присутствующими своими воспоминаниями, а также ответит на вопросы.