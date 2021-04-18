Курский депутат Николай Полторацкий направил более миллиона рублей на помощь гражданам и соцучреждениям в условиях пандемии

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Продолжающаяся больше года эпидемия коронавируса повлияла на снижение доходов населения, в том числе курян. Сильнее всего введенные ограничения отразились на малообеспеченных семьях и пенсионерах. А социальные учреждения ощутили острую нехватку средств защиты и дезинфекции, средств на это не было. Помощь людям и бюджетным организациям оказал депутат Курской областной Думы, сторонник партии «Единая Россия» Николай Полторацкий, выделив на это более миллиона рублей.

Большая часть – почти 900 тысяч была затрачена на закупку дезинфицирующих средств для школ, детских садов, учреждений культуры, поликлиник, больниц и других соцучреждений. Помогли более 30 организациям.

В этом списке – ОБУЗ «Курская городская больница №3», ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», МБУ ДО «Дворец детского творчества», МБУК «Централизованная система библиотек города».

Многим организациям парламентарий Полторацкий помогает постоянно. Например, библиотекам не раз выделял средства на проведение ремонта.

Фото группы помощи бездомным и нуждающимся Курска

– В городскую централизованную систему библиотек входят 19 подразделений. Николай Полторацкий уже долгое время является нашим добрым другом. Никогда нам не отказывает. Помогал библиотекам с установкой дверей и по другим вопросам. Поэтому в период пандемии мы обратились к нему с просьбой приобрести средства для дезинфекции. Эта помощь была оказана. Средства были закуплены на сумму более 100 тысяч рублей. Уже полгода ими пользуются наши читатели и сотрудники, – поделилась исполняющая обязанности директора организации Светлана Новосельская.

Также оказали помощь и малоимущим гражданам. Для них более чем на 200 тысяч рублей закупили продуктовые наборы и доставили их на дом силами сотрудников торговой сети «Европа», принадлежащей Николаю Полторацкому.

Подарки получили и ребятишки из подшефной школы-интерната №5 города Курска. Директор учреждения Людмила Ермакова поблагодарила депутата за помощь. Продуктовые наборы получил 131 ребенок, который проходит здесь обучение. В пакетах было все необходимое – молочные продукты, крупы, сладости. Также парламентарий предоставил школе-интернату дезинфицирующие средства.

– У нас обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Почти все они живут в семьях, где тяжелая жизненная ситуация. Когда началась пандемия, Николай Полторацкий первый отреагировал и сам предложил оказать помощь. Также Николай Викторович много лет платит стипендию лучшим ученикам и установил для ребят детскую площадку, – поделилась Людмила Ермакова.

Кроме того, в период пандемии генеральный директор ГК «Промресурс» Николай Полторацкий пожертвовал средства на закупку облучателя-рециркулятора для Курского театра кукол.

Ирина Шабанова

https://www.kp.ru/online/news/4256343/

https://www.kp.ru/daily/27262/4395040/

https://www.kp.ru/online/news/4241815