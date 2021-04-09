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Звезды9 апреля 2021 12:16

В Курске дал концерт Владимир Спиваков

Выступление состоялось в рамках гастрольного тура по городам России
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Куряне получили уникальную возможность услышать классическую музыку в исполнении виртуозов

Куряне получили уникальную возможность услышать классическую музыку в исполнении виртуозов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 апреля в Курске в концертном зале «Свиридовский» прошел концерт Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.

В Курск Владимир Спиваков вместе с оркестром приехал в рамках концертного тура, который охватывает несколько городов России. 9 апреля аналогичное выступление пройдет в Железногорске Курской области.

Звучали популярные произведения классической музыки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Это уникальная возможность послушать классическую музыку в исполнении одного из лучших мировых коллективов.

По словам самого Владимира Теодоровича, качество исполнения музыкальных произведений не отличается ни на мировых площадках, ни на региональных.

Зал был полон

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На концерте прозвучали произведения Петра Чайковского, Иоганна Штрауса и других классиков.

Культура