В Курске дал концерт Владимир Спиваков

Куряне получили уникальную возможность услышать классическую музыку в исполнении виртуозов
Фото: Светлана ВОЛКОВА
8 апреля в Курске в концертном зале «Свиридовский» прошел концерт Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.
В Курск Владимир Спиваков вместе с оркестром приехал в рамках концертного тура, который охватывает несколько городов России. 9 апреля аналогичное выступление пройдет в Железногорске Курской области.
Звучали популярные произведения классической музыки
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Это уникальная возможность послушать классическую музыку в исполнении одного из лучших мировых коллективов.
По словам самого Владимира Теодоровича, качество исполнения музыкальных произведений не отличается ни на мировых площадках, ни на региональных.
Зал был полон
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На концерте прозвучали произведения Петра Чайковского, Иоганна Штрауса и других классиков.