В Курске дал концерт Владимир Спиваков

Куряне получили уникальную возможность услышать классическую музыку в исполнении виртуозов Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 апреля в Курске в концертном зале «Свиридовский» прошел концерт Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.

В Курск Владимир Спиваков вместе с оркестром приехал в рамках концертного тура, который охватывает несколько городов России. 9 апреля аналогичное выступление пройдет в Железногорске Курской области.

Звучали популярные произведения классической музыки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Это уникальная возможность послушать классическую музыку в исполнении одного из лучших мировых коллективов.

По словам самого Владимира Теодоровича, качество исполнения музыкальных произведений не отличается ни на мировых площадках, ни на региональных.

Зал был полон Фото: Светлана ВОЛКОВА

На концерте прозвучали произведения Петра Чайковского, Иоганна Штрауса и других классиков.