В Курске депутат Николай Полторацкий пожертвовал полмиллиона на проект «Народный бюджет»

Обновленный детский сад № 91 радует глаз. В нем тепло и комфортно.

В Курске депутат Николай Полторацкий выделил пожертвование денежных средств на реализацию проекта «Народный бюджет». В рамках программы в области благоустраиваются дворы, улицы, строятся спортивные и детские площадки, ремонтируются социальные и культурные объекты. Для реализации проекта необходимо три источника финансирования: региональный, районный бюджет и софинансирование со стороны спонсоров и местных жителей (не менее 5% от стоимости). Однако собрать эти деньги с людей бывает непросто.

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