27-летний курянин совершил более 20 краж из магазинов

Уголовное дело по факту хищений и незаконного хранения наркотиков направили в суд Фото: Из архива "КП"

Полицейские Железнодорожного отдела города Курска окончили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее судимого курянина. Мужчину обвиняют в кражах и незаконном обороте наркотиков.

Мужчина совершил 21 кражу из магазинов Курска и Воронежа. Злоумышленник похищал все, что мог незаметно забрать. В некоторые магазины возвращался несколько раз. Краденный товар продавал случайным лицам по заниженным ценам.

Вырученные деньги тратил на покупку наркотиков. Ущерб от преступных действий курянина составил более 140 тысяч рублей. Полицейские установили причастность мужчины и к трем преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков.

По каждой краже оперативники собрали видеозаписи, которые приобщили к материалам уголовного дела. Курянина объявили в федеральный розыск. Вскоре мужчину задержали в Курске.

Часть похищенного изъяли по месту жительства злоумышленника. Вскоре имущество вернут владельцам магазинов. Уголовное дело по факту хищений и незаконного хранения наркотиков направили в суд.