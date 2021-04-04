В Курской области во время пожара погиб 86-летний пенсионер

За минувшие сутки пожарные Курской области 18 раз отправлялись на вызов: девять сообщений касались горения сухой травы, пять – мусора, два – надворных построек, по одному – автомобиля и жилого дома.

Пожар с пострадавшими случился в Октябрьском районе. На улице Речная деревни Маслово загорелся жилой деревянный дом. Выгорела веранда, коридор и комната общей площадью 30 квадратных метров. Пострадала 80-летняя женщина, с ожогами 60% тела ее госпитализировали. Также спасатели нашли кремированный труп 86-летнего мужчины. Предположительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении.

В селе Октябрьское Рыльского района сгорел автомобиль. Водитель машины, припарковавшись к обочине дороги, заметил дым и пламя. Потушить самостоятельно не получилось. По прибытии на место происшествия спасателей транспорт горел открытым пламенем. Огонь потушили, никто не пострадал.