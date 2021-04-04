Коронавирус в Курской области на 4 апреля 2021: 93 человека заразились, 101 выздоровел

фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперативного штаба 4 апреля, прирост зараженных в Курской области составил 93 человека. Новые случаи распределились по городам и районам следующим образом: Курск - 47, Железногорск - 13, Медвенский район - восемь, Тимский - четыре, Солнцевский, Фатеж и Железногорский район - по три, Курчатовский - два, Беловский, Глушковский, Золотухинский, Курский, Льгов, Льговский, Советский, Суджа, Суджанский и Хомутовский районы - по одному. За время эпидемии в регионе зарегистрировали 34 388 заболевших.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1159 человек, на ИВЛ – 119 (10 – инвазивная, 109 – неинвазивная). Всего выписали 31 177 пациентов, накануне окончил лечение 101 человек. На сегодняшний день скончались 592 курян. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.