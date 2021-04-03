4 апреля по Курску проедет «экотакси»

Волонтеры принимают чистое, просушенное и рассортированное вторсырье
В воскресенье, 4 апреля, «экотакси» проедет по маршруту:
10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А);
10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки);
11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул. Студенческая, 20А);
11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (около ТЮЗа);
12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25;
12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии).
Волонтеры принимают чистое, просушенное и рассортированное вторсырье.