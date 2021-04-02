С 5 по 9 апреля в Курске будут выключать свет

Отключения запланированы во всех трех округах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 5 по 9 апреля с 9-30 до 16-30:

4-й, 7-й Краснополянский п-к; Строительный п-к 1-9; Магистральная 5-11; Черняховского 50-64, 38, 38а.

С 5 по 9 апреля с 9-00 до 16-00:

Н. Луговая 23-61; 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45А-53/28, 26-58; Бочарова 27-41, 40-50; 1, 2-й Н.Луговые п-ки; 1-й Даньшинский п-к 3-23, 4-26.

С 05 по 09 апреля с 9-30 до 15-00:

Магистральный пр-д 15А-23; 1-я Кислинская 47-61; 3-я Кислинская 53-75, 52-68; 10-й Степной п-к 5-15, 4-16; 11-й Степной п-к 3-15, 2-14; Гагарина 23-25, 23А, 25А; 3-й Гуторовский п-к 4-6; 1-й Гуторовский п-к; Гуторовская 104-114; 3-я Гуторовская 17-23; Менделеева 22-24, 51, 51А; ПЛК 97, 97А; Юности, 40.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 5 по 8 апреля с 9-00 до 16-00:

Никитская 3-29, 18-32; п-к Никитский 2-6, 1-7; Хуторская 61 – 65.

С 5 по 9 апреля с 9-00 до 17-00:

Нижняя Казацкая 127-213, 144-226а.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 5 по 9 апреля с 9-30 до 17-00:

Фрунзе 1-63, 36-62; Октябрьская132-222; Жуковского 2-56, 21-55; Новая Восточная 2-90, 1-39.

8 апреля с 13-30 до 16-00:

3-я Восточная 1-37, 2-40; 4-я Восточная 1-39, 2-36; 3-я Щигровская 18-30.

Тел. для справок: 26-32-10.