Курянин украл из машины дамскую сумочку

Когда инспекторы попросили на проверку документы, один из мужчин попытался сбежать Фото: Из архива "КП"

1 апреля в дежурную часть в 14.30 поступило сообщение о том, что в центре Курска мужчина из припаркованной возле банка машины выхватил с сиденья дамскую сумочку. Женщина попыталась догнать вора, но не смогла и обратилась к полицию.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. По словам курянки, мужчина действовал не один. Примерно через два часа сотрудники ДПС заметили мужчину, подходящего под ориентировку. С ним находились еще два незнакомца.

Когда инспекторы попросили на проверку документы, один из мужчин попытался сбежать. На помощь подоспел дополнительный экипаж полиции. Всех троих доставили в отдел. Как выяснилось, сумку выхватил ранее судимый сорокалетний безработный из поселка Горшечное.

Момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения. Потерпевшая также опознала злоумышленника. Подозреваемый признался, что взял только деньги, а сумку и все, что в ней лежало, выбросил в водохранилище. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 ч.1 УК РФ – «Грабеж».