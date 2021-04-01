Под Курском мужчина и женщина, угрожая кастетом, ограбили курянина

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое Фото: Из архива "КП"

В Курске ранее судимые мужчина и женщина пришли в гости к своей родственнице. На празднике присутствовал и 36-летний житель Большесолдатского района. В ходе застолья все разругались, а затем началась драка. Рецидивист и его знакомая избили мужчину и угрожая кастетом отобрали у него 26 тысяч рублей.

Когда подозреваемые покинули квартиру, потерпевший позвонил в полицию. Местонахождение злоумышленников полицейские установили в течение суток. Задержанные во всем признались и сказали, что украденные деньги потратили на покупку спиртного.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц под угрозой применения оружия. Назначены необходимые экспертизы. До суда подозреваемых взяли под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.