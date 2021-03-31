Средства на ремонт двух школ в Курске выделил депутат Николай Полторацкий

.

Санузлы в учебных заведениях ремонтировали за счет разных источников, в том числе и за родительские деньги.

Двум школам, расположенном в Сеймском округе Курска, повезло. Вся затраты по переоборудованию туалетов взял на себя депутат Курской областной Думы Николай Полторацкий.

В средней общеобразовательной школа № 48 им. Р.М. Каменева обучаются около 800 детей. Школа четырехэтажная, на каждом этаже имеются санузлы для мальчиков и девочек.

— В 2013 году туалеты полностью помог отремонтировать Николай Полторацкий, - говорит Елена Зарудная, замдиректора по административно-хозяйственной работе.

Санузлы для девочек тогда оборудовали кабинками, а у для мальчиков стояли перегородки.

— В этом году на переоборудование санузлов средств не закладывалось, и мы обратились к депутату Полторацкому Николаю Викторовичу за помощью, - говорит Елена Зарудная. — Он выделил нам средства на покупку необходимых материалов, кабинки мы установили своими силами. Спасибо огромное Николаю Викторовичу, за помощь.

Сейчас все санузлы в школе привели в надлежащее состояние. На всех четырех этажах в мужских санузлах установлены кабины с ручками и шпингалетами.

.

По словам сотрудников учреждения, Николай Полторацкий никогда не отказывает в помощи школе. Отличившиеся ученики на протяжении многих лет получают от депутата стипендию. К началу учебного года Николай Викторович подарил школе музыкальное оборудование. Во время пандемии коронавируса генеральный директор ГК «Промресурс» обеспечил школу дезинфицирующими средствами.

В 30-й курской школе учатся 900 детей. Ей тоже помог Николай Полторацкий. Благодаря ему в учебном заведении появились туалетные кабинки.

– У нас в школе семь туалетных комнат, три из них были с кабинками, но встал вопрос, что переоборудовать их надо все, - поделилась директор школы Елена Суровцева. — Мы сразу обратились к Николаю Полторацком. Николай Викторович оперативно откликнулся и выделил нам более ста тысяч рублей, за что ему огромное спасибо от администрации школы и родителей.

Школе помог и комитет образования, передав на обустройство санузлов 50 тысяч рублей. На все работы ушло более150 тысяч рублей.

— Мы все сделали быстро, работы завершили еще 26 марта, - говорит Елена Суровцева. — В нашей школе теперь современные санузлы с пластиковыми кабинками, которые легко убирать и дезинфицировать.

На сегодняшний день в 55 школах региона появились современные санузлы с кабинками. Заместитель администрации города Курска Николай Цыбин сообщил, в 15 школах областного центра из 32 ремонт в санузлах завершен полностью. В 14 учебных заведениях – подходит к концу, и еще три школы отремонтируют летом в рамках проекта «Народный бюджет».

Яна Шелест.