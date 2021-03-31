В Курск привезли восемь пассажирских «лиазов»

Автобусы пройдут техобслуживание, после чего их покрасят в цвета дизайн-кода

Предприятие «Мосгортранс» готовит к транспортировке в Курск сорок автобусов ЛиАЗ. Автобусы выпущены в 2011 году, они в хорошем состоянии. Первые восемь автобусов 31 марта прибыли в областной центр.

Автобусы пройдут техобслуживание, после чего их покрасят в цвета дизайн-кода. Следующая партия из десяти автобусов отправится в Курск 2 апреля.

До конца апреля в областной центр прибудут все сорок автобусов. На маршруты они выйдут в начале лета.