Коронавирус в Курске на 28 марта 2021: заразились 95 человек, 109 вылечились

По данным оперативного штаба 28 марта, в Курской области заразились коронавирусом 95 человек. Прирост заболевших по городам и районам: Курск - 49, Касторенский район - десять, Черемисиновский - пять, Горшеченский, Медвенский, Тимский - по четыре, Беловский - три,, Большесолдатский, Курский, Мантуровский, Обоянский, Советский, Суджанский - по два, Октябрьский, Пристенский районы, а также Суджа и Щигры - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 33 732 случая COVID-19.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1291 человек, на ИВЛ – 111 (16 – инвазивная, 95 – неинвазивная). Всего выписано 30 517 пациентов, за минувшие стуки вылечились 109. На сегодняшний день скончались 565 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.