Сбербанк подписал Соглашение о сотрудничестве с Агросоюзом Курской области

.

Сбербанк подписал Соглашение о сотрудничестве с Союзом сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области о развитии стратегического партнерства, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельхозпроизводства региона.

Агросоюз Курской области оказывает помощь сельхозтоваропроизводителям, организациям пищевой и перерабатывающей промышленности, в его состав на данный момент входит более 100 предприятий и организаций.

Подписанное соглашение отражает продолжение и укрепление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов на сельских территориях и обеспечении информирования о доступных мерах поддержки и сервисах, а также о преимуществах реализации проектов на сельских территориях для бизнеса. В частности, это позволит проводить совместную работу по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в агропромышленном комплексе.

— С каждым днем агропромышленный комплекс становится все более высокотехнологичным сегментом, что сказывается на эффективности ведения бизнеса. Сегодня Сбер не просто оказывает финансовую поддержку клиентам агропромышленной отрасли, но и предлагает им комплексные высокотехнологичные решения для цифровизации производства и повышения его эффективности, - подчеркнул управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.

Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Так в 2020 году банк успешно перестроился под новые условия работы в режиме самоизоляции сотрудников и полностью сохранил темпы выдачи кредитов. Это стало возможным благодаря активному развитию в последние годы собственной технологической платформы. Например, более 40% кредитов в регионе по программе льготного кредитования Минсельхоза было одобрено в рамках автоматизированного упрощенного процесса «Кредит за 7 минут».

На начало марта 2021 года Курское отделение ПАО Сбербанк заключило договоров с предприятиями агропромышленного комплекса региона на сумму более 3,1 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитные средства, выданные банком с начала года в рамках государственной поддержки составляют 1,6 млрд рублей, из них 640 млн рублей - краткосрочных кредитов и 1 млрд рублей - инвестиционных кредитов. Каждый аграрий знает, насколько важна поддержка во время сезонных работ. Значительная часть уже упомянутых краткосрочных кредитов как раз направлена на то, чтобы поддержать фермеров в этот трудный момент и дать им возможность получить плоды своего труда.