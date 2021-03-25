В Курске прошел рейд по автомобилям на газонах

Для физических лиц предусмотрен штраф от четырех тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Сеймском округе прошел очередной рейд по выявлению нарушителей Правил благоустройства города Курска. Сотрудники администрации выявляли автомобили, припаркованные на газонах.

Рейд прошел по улицам Ольшанского и Дейнеки. Выявлено 22 нарушения. В полицию направили запросы о собственниках транспортных средств. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Для физических лиц предусмотрен штраф от четырех тысяч рублей. С 1 января 2021 года из статьи исключена такая форма наказания как предупреждение.

Напомним, в соответствии с Правилами благоустройства запрещено размещать транспортные средства на детских и спортивных площадках, газонах, участках земли, не имеющих искусственного покрытия и не являющихся элементами дорог – обочинами или съездами.