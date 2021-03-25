Ковид унес жизни еще трех курянок

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 357 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба, за последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались три курянки – 51, 58 и 72 года.

На утро 25 марта всего зарегистрировано 33 444 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 98 человек заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 357 человек, на искусственной вентиляции – 96.

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